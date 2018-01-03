Месси намерен отговорить Неймара от возможного перехода в "Реал"

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Месси намерен отговорить Неймара от возможного перехода в "Реал"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси намерен отговорить форварда французского ПСЖ Неймара от возможного перехода в мадридский "Реал".

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, 30-летний аргентинец планирует вмешаться в трансферные планы королевского клуба путем своего влияния на бразильца, с которым у него сложились отличные отношения за время выступления в стане "сине-гранатовых".

Напомним, Месси, Неймар и Роналду вошли в символическую сборную 2017-го года по версии читателей L'Equipe. | soccernews.ru

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