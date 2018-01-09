Месси намерен заблокировать следующее дорогостоящее приобретение "Барселоны"

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Месси намерен заблокировать следующее дорогостоящее приобретение "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси намерен заблокировать следующее дорогостоящее приобретение своего клуба.

Так, по сведениям Express, ссылающегося на испанскую прессу, 30-летний аргентинец выступил против приобретения "сине-гранатовыми" форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна. По мнению главного голеадора каталонского гранда, клубу следовало бы направить средства на усиление других позиций.

Напомним, "Барселона" намерена перебить предложение "Манчестер Юнайтед" Гризманну. | soccernews.ru

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