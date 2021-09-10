Месси намного опережает Роналду по числу хет-триков без голов с пенальти

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Месси намного опережает Роналду по числу хет-триков без голов с пенальти

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал 55-й хет-трик в своей карьере, забив три гола в матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 с командой Боливии (3:0).

По числу хет-триков Месси уступает своему извечному конкуренту португальскому форварду Криштиану Роналду (57). Впрочем, если посчитать хет-трики без учета голов с пенальти, то аргентинец намного опережает соперника. Подобных хет-триков в карьере 34-летнего Месси - 41, а у 36-летнего Роналду - 27.

Напомним, что Месси и Роналду в летнее трансферное окно сменили клубы. Аргентинец перешел из "Барселоны" в ПСЖ, а португалец перебрался из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

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