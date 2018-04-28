Месси написал письмо Иньесте

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил Андреса Иньесту, который летом покинет клуб.

"Андрес, спасибо тебе за все эти футбольные годы. Для меня было честью наслаждаться этим видом спорта и провести так много незабываемых моментов вместе с тобой. Желаю тебе всего наилучшего на этом новом этапе в спорте и в жизни. Ты настоящий феномен на поле и вне его. Мы будем по тебе скучать!" - написал Месси в своем Instagram.

Публикация от Leo Messi (@leomessi) 27 Апр 2018 в 12:22 PDT

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