Месси написал сообщение Бартомеу незадолго до объявления о желании уйти из "Барселоны"
Фото: AFP
СМИ узнали, как происходило ухудшение отношений между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и экс-президентом Жозепом Бартомеу.
По сведениям CCMA, после вылета из Лиги Чемпионов от "Ливерпуля" в 2019 году Бартомеу приезжал в дом аргентинца. Бартомеу спросил, как следует поступить с Эрнесто Вальверде, который тогда был тренером команды. Месси сказал, что готов повторить то, о чем говорил публично: проблема не в тренере.
Также Месси узнавал о возможном переходе Антуана Гризманна, которое помешало бы возвращению Неймара. Бартомеу сказал, что Гризманн еще не подписан, однако через несколько дней было объявлено о трансфере. После этого Месси больше не доверял Бартомеу.
Следующий инцидент произошел во время паузы, связанной с пандемией коронавируса. Президент посетил тренировку команды и предлагал второй раз пойти на сокращение зарплат. Месси при всей команде сказал Бартомеу, что тому нельзя доверять и второго сокращения не будет.
Незадолго до своего объявления о желании покинуть "Барсу" Месси написал Бартомеу сообщение: "Ты уже сливаешь информацию. Ты снова пытаешься меня поиметь, черт тебя побери". Это произошло после разговора с Рональдом Куманом, подробности которого позже появились в СМИ. Месси считает, что в сливе информации виноват Бартомеу.
Напомним, что Бартомеу покинул свой пост в октябре 2020 года. Контракт Месси с "Барсой" истекает этим летом.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|Гранада
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|Бетис
|20
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|20
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|20
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|Эйбар
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|Леганес
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