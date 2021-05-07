Месси написал сообщение Бартомеу незадолго до объявления о желании уйти из "Барселоны"

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СМИ узнали, как происходило ухудшение отношений между капитаном "Барселоны" Лионелем Месси и экс-президентом Жозепом Бартомеу.

По сведениям CCMA, после вылета из Лиги Чемпионов от "Ливерпуля" в 2019 году Бартомеу приезжал в дом аргентинца. Бартомеу спросил, как следует поступить с Эрнесто Вальверде, который тогда был тренером команды. Месси сказал, что готов повторить то, о чем говорил публично: проблема не в тренере.

Также Месси узнавал о возможном переходе Антуана Гризманна, которое помешало бы возвращению Неймара. Бартомеу сказал, что Гризманн еще не подписан, однако через несколько дней было объявлено о трансфере. После этого Месси больше не доверял Бартомеу.

Следующий инцидент произошел во время паузы, связанной с пандемией коронавируса. Президент посетил тренировку команды и предлагал второй раз пойти на сокращение зарплат. Месси при всей команде сказал Бартомеу, что тому нельзя доверять и второго сокращения не будет.

Незадолго до своего объявления о желании покинуть "Барсу" Месси написал Бартомеу сообщение: "Ты уже сливаешь информацию. Ты снова пытаешься меня поиметь, черт тебя побери". Это произошло после разговора с Рональдом Куманом, подробности которого позже появились в СМИ. Месси считает, что в сливе информации виноват Бартомеу.

Напомним, что Бартомеу покинул свой пост в октябре 2020 года. Контракт Месси с "Барсой" истекает этим летом.

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