Месси настаивает на покупке Верратти

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Месси настаивает на покупке Верратти

"Барселона" может приобрести хавбека ПСЖ Марко Верратти.

Как сообщает Express, на трансфере итальянца настаивает лидер каталонцев Лионель Мееси, который хочет видеть игрока в команде в следующем сезоне.

Отмечается, что перехватить Верратти у "Барселоны" попытается мадридский "Реал".

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