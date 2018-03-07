Месси настаивает на покупке Верратти

"Барселона" может приобрести хавбека ПСЖ Марко Верратти.

Как сообщает Express, на трансфере итальянца настаивает лидер каталонцев Лионель Мееси, который хочет видеть игрока в команде в следующем сезоне.

Отмечается, что перехватить Верратти у "Барселоны" попытается мадридский "Реал".

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