Месси: "Найдем взаимопонимание с Гризманном"

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Месси: "Найдем взаимопонимание с Гризманном"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал возможное подписание своим клубом лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Я всегда об этом говорил. С хорошими игроками легко находить общий язык на поле, а Гризманн - один из таких футболистов, который сейчас переживает исключительный момент своей карьеры. Конечно, решающее слово должно быть за тренером - видит ли он его в команде. Но, очевидно, что с ним мы найдем взаимопонимание", - цитирует 30-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси прокомментировал уход Зидана из "Реала". | soccernews.ru

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