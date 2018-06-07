Месси: "Найдем взаимопонимание с Гризманном"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал возможное подписание своим клубом лидера атак мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

" Я всегда об этом говорил. С хорошими игроками легко находить общий язык на поле, а Гризманн - один из таких футболистов, который сейчас переживает исключительный момент своей карьеры. Конечно, решающее слово должно быть за тренером - видит ли он его в команде. Но, очевидно, что с ним мы найдем взаимопонимание ", - цитирует 30-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси прокомментировал уход Зидана из "Реала". | soccernews.ru