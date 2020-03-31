Месси назвал 15 молодых футболистов, которые в будущем могут стать звездами

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о том, кто из молодых футболистов в будущем может стать звездами мирового футбола, сообщает GiveMeSport.

Список от Месси выглядит следующим образом:

защитник Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль", Англия)

нападающий Кристиан Пулишич ("Челси", США)

полузащитник Мейсон Маунт ("Челси", Англия)

полузащитник Филип Фоден ("Манчестер Сити", Англия)

полузащитник Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия)

нападающий Лука Йович ("Реал" Мадрид, Сербия)

полузащитник Кай Хаверц ("Байер", Германия)

защитник Эдер Милитао ("Реал", Бразилия)

нападающий Усман Дембеле ("Барселона", Франция)

полузащитник Уссем Ауар ("Лион", Франция)

полузащитник Френки де Йонг ("Барселона", Нидерланды)

нападающий Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия)

нападающий Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

полузащитник Йозуа Киммих ("Бавария", Германия)

защитник Бенжамен Павар ("Бавария", Франция)

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