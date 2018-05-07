Месси назвал арбитра, работавшего на Эль Класико, дерьмом

Теги барселонареал мадридлионель месси

Месси назвал арбитра, работавшего на Эль Класико, дерьмомФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал арбитра Эрнандеса Эрнандеса, работавшего вчера на Эль Класико, дерьмом.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бомбардир "сине-гранатовых" не постеснялся прямо в лицо выразить свой протест работе рефери и сказать ему следующее: "Ты - дерьмо".

Напомним, Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в Европе. | soccernews.ru

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Роналду

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

карлику можно все. Но покупает все Реал

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Flamenco

среалушка гандонушка

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Димон

и не удалили этого заносчивого чурбана - двойные стандарты

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