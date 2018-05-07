Месси назвал арбитра, работавшего на Эль Класико, дерьмом

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал арбитра Эрнандеса Эрнандеса, работавшего вчера на Эль Класико, дерьмом.

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний бомбардир "сине-гранатовых" не постеснялся прямо в лицо выразить свой протест работе рефери и сказать ему следующее: "Ты - дерьмо".

Напомним, Месси вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки в Европе. | soccernews.ru