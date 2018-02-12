Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси назвал будущих претендентов на "Золотой мяч".

"Сейчас в мире много отличных игроков, которые могут выиграть "Золотой мяч". В последние годы было только двое, но теперь Неймар, Килиан Мбаппе и Луис Суарес могут с нами конкурировать" - цитирует 30-летнего аргентинца Daily Mail.

Напомним, что за последние десять лет обладателями "Золотого мяча" становились только Месси и нападающий "Реала" Криштиану Роналду - оба выигрывали награду по 5 раз.

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