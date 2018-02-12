Месси назвал будущих претендентов на "Золотой мяч"

Теги лионель мессикриштиану роналдунеймаркилиан мбаппелуис суаресзолотой мяч

Месси назвал будущих претендентов на "Золотой мяч"

Ведущий форвард "Барселоны" Лионель Месси назвал будущих претендентов на "Золотой мяч".

"Сейчас в мире много отличных игроков, которые могут выиграть "Золотой мяч". В последние годы было только двое, но теперь Неймар, Килиан Мбаппе и Луис Суарес могут с нами конкурировать" - цитирует 30-летнего аргентинца Daily Mail.

Напомним, что за последние десять лет обладателями "Золотого мяча" становились только Месси и нападающий "Реала" Криштиану Роналду - оба выигрывали награду по 5 раз.

Не пропустите: Месси провёл 300-й матч на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов