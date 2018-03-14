Месси назвал четырех главных претендентов на победу в ЛЧ

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал главных претендентов на победу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинский бомбардир видит более предпочтительными шансы на победу в турнире у мадридского "Реала", "Манчестер Сити", мюнхенской "Баварии" и непосредственно самих "сине-гранатовых".

Напомним, Пако Айестеран дал совет "Челси", как остановить Месси. | soccernews.ru