Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере

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Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметил двух наставников, которых он считает лучшими в своей карьере.

Звёздный аргентинец выделил Хосепа Гвардиолу и Луиса Энрике.

"В Гвардиоле есть нечто особенное. Он помогает увидеть простые вещи под совершенно другим углом. То, как он готовится к матчам, невероятно. Мне посчастливилось поработать с ним и Луисом Энрике - двумя лучшими тренерами", - сказал Месси в эфире La Sexta.

Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год, а Энрике - с 2014 по 2017 год.

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