Месси назвал фаворитов ЧМ-2018
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попросил болельщиков из своей страны быть реалистами в своих ожиданиях от результатов команды на ЧМ-2018.
"Люди должны знать, что мы не едем в Россию в качестве фаворитов, но у нас есть ряд очень хороших игроков. Я верю в эту команду. У нас есть игроки с талантом и опытом. Но мы не можем считать, что мы лучшие, потому что это неправда. Довольно много команд лучше - Бразилия, Испания, Германия.
На днях я разговаривал с другом, и он сказал мне: "Послушай, если бы ты выступал за Испанию, ты был бы чемпионом мира. Но мне никогда не приходило такое в голову", - отметил он.
Читайте: Месси: "Я бы поменял чемпионский титул "Барселоны" на один для сборной Аргентины" | http://soccernews.ru
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