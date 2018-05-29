Месси назвал фаворитов ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси попросил болельщиков из своей страны быть реалистами в своих ожиданиях от результатов команды на ЧМ-2018.

"Люди должны знать, что мы не едем в Россию в качестве фаворитов, но у нас есть ряд очень хороших игроков. Я верю в эту команду. У нас есть игроки с талантом и опытом. Но мы не можем считать, что мы лучшие, потому что это неправда. Довольно много команд лучше - Бразилия, Испания, Германия.

На днях я разговаривал с другом, и он сказал мне: "Послушай, если бы ты выступал за Испанию, ты был бы чемпионом мира. Но мне никогда не приходило такое в голову", - отметил он.

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