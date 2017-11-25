Месси назвал фаворитов Лиги Чемпионов

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Месси назвал фаворитов Лиги Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"На данный момент "Манчестер Сити" - одна из сильнейших команд вместе с ПСЖ. Пока эти клубы показывают, что они фавориты на победу в Лиге Чемпионов, но это длинный и очень сложный турнир. Я никогда не вычёркиваю "Реал". Да, они не показывают тех результатов, которых от них ждали, но у меня нет сомнений - "Реал" будет бороться за победу во всех турнирах, что они и делают каждый год. "Бавария" - это ещё один большой клуб. Они дойдут до финальных стадий, но сейчас лучшие - это "Манчестер Сити" и ПСЖ" - цитирует Месси Marca.

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