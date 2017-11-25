Месси назвал фаворитов Лиги Чемпионов
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.
"На данный момент "Манчестер Сити" - одна из сильнейших команд вместе с ПСЖ. Пока эти клубы показывают, что они фавориты на победу в Лиге Чемпионов, но это длинный и очень сложный турнир. Я никогда не вычёркиваю "Реал". Да, они не показывают тех результатов, которых от них ждали, но у меня нет сомнений - "Реал" будет бороться за победу во всех турнирах, что они и делают каждый год. "Бавария" - это ещё один большой клуб. Они дойдут до финальных стадий, но сейчас лучшие - это "Манчестер Сити" и ПСЖ" - цитирует Месси Marca.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|5
|12
|2
|Базель
|5
|9
|3
|ЦСКА Москва
|5
|9
|4
|Бенфика
|5
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|5
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|5
|12
|3
|Селтик
|5
|3
|4
|Андерлехт
|5
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Челси
|5
|10
|2
|Рома
|5
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|6
|4
|Карабах
|5
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|11
|2
|Ювентус
|5
|8
|3
|Спортинг Лиссабон
|5
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|5
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
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|Шахтер Донецк
|5
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|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
|Боруссия Дортмунд
|5
|2
|4
|АПОЭЛ
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