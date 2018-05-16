Месси назвал главного фаворита Чемпионата Мира
Ведущий форвард сборной Аргентины Лионель Месси назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.
"Испания является главным претендентом на победу из-за игроков, которые есть в ее составе. Она даже лучше бразильцев", - приводит слова 30-летнего нападающего "бело-голубых" TyCSports.
Чемпионат Мира стартует уже 14-го июня, продлится турнир до 15-го июля.
Напомним, Месси высказался о своем возможном уходе из "Барселоны". | soccernews.ru
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|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
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|2
|Марокко
|0
|0
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|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
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|О
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|4
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|0
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|О
|1
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|Хорватия
|0
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|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
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|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0