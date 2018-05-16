Месси назвал главного фаворита Чемпионата Мира

Ведущий форвард сборной Аргентины Лионель Месси назвал главного фаворита предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Испания является главным претендентом на победу из-за игроков, которые есть в ее составе. Она даже лучше бразильцев", - приводит слова 30-летнего нападающего "бело-голубых" TyCSports.

Чемпионат Мира стартует уже 14-го июня, продлится турнир до 15-го июля.

Напомним, Месси высказался о своем возможном уходе из "Барселоны". | soccernews.ru