Месси назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов

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Месси назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов

Фото инстаграм Лионеля Месси

Нападающий ПСЖ Лионель Месси порассуждал о конкуренции в Лиге Чемпионов и основных претендентах на победу в турнире.

"Все говорят, что ПСЖ является главным фаворитом ЛЧ. По именам это действительно так, но нам всё ещё нужно сыграться и стать действительно сильной командой. Однако мы не единственные претенденты на трофей, есть и другие отличные команды. Это "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Атлетико"... Есть много команд, способных бороться за победу в Лиге Чемпионов", - приводит слова Месси Marca.

В 4 турах группового этапа ЛЧ ПСЖ набрал 8 очков и пока идёт на втором месте, уступая 1 балл "Манчестер Сити". В среду команды проведут очный матч в Англии.

Напомним, что парижане ни разу в истории не выигрывали главный еврокубок, а 34-летний Месси с "Барселоной" становился победителем турнира 4 раза.

Не пропустите: Месси планирует вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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tet345

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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