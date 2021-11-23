Месси назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов
Нападающий ПСЖ Лионель Месси порассуждал о конкуренции в Лиге Чемпионов и основных претендентах на победу в турнире.
"Все говорят, что ПСЖ является главным фаворитом ЛЧ. По именам это действительно так, но нам всё ещё нужно сыграться и стать действительно сильной командой. Однако мы не единственные претенденты на трофей, есть и другие отличные команды. Это "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бавария", "Реал", "Атлетико"... Есть много команд, способных бороться за победу в Лиге Чемпионов", - приводит слова Месси Marca.
В 4 турах группового этапа ЛЧ ПСЖ набрал 8 очков и пока идёт на втором месте, уступая 1 балл "Манчестер Сити". В среду команды проведут очный матч в Англии.
Напомним, что парижане ни разу в истории не выигрывали главный еврокубок, а 34-летний Месси с "Барселоной" становился победителем турнира 4 раза.
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