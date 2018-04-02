Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал главных фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Главные фавориты турнира - Бразилия, Германия и Испания? Конечно, эти три команды являются одними из лучших на турнире, но есть и много других команд, которые также могут выиграть... На турнире не будет легких матчей", - цитирует 30-летнего нападающего AS.

Напомним, Месси заговорил о завершении карьеры. | soccernews.ru