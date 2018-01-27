Месси назвал главных соперников "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Теги барселоналионель мессиманчестер ситипсжбавария мюнхенреал мадрид

Месси назвал главных соперников "Барселоны" в Лиге Чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси назвал главных соперников своей команды в Лиге Чемпионов.

"На данный момент "Манчестер Сити" - одна из сильнейших команд в мире. То же самое могу сказать и про ПСЖ. Также я не списываю со счетов "Реал" - у них много опыта и мастерства. Кроме того, "Бавария" - великий клуб, который всегда борется до конца" - цитирует Месси Marca.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" сыграет с "Челси".

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комментарии
дон платон

Смешно будет если отскочат от челси)

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БК Леон БК, БК ЛЕОН, БК ЛЕОН БК, БК ЛЕОН БК, ЛЕОН

Ага, но они не отскочат, поверь

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