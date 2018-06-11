Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

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Месси назвал лучших тренеров в своей карьереФорвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал лучших тренеров в своей карьере.

"Кто был моим лучшим тренером? Я приобрел хороший опыт, работая со всеми наставниками. Я очень благодарен Райкарду за то, что он дал мне возможность играть и за то, что придал мне уверенности в себе. Он позволил мне дебютировать в первой команде, дал мне спокойствия. После этого я работал с действительно хорошими тренерами. Гвардиола, без сомнения, находится среди лучших. Луис Энрике также находится на том же уровне", - цитирует 30-летнего нападающего sport.es.

Напомним, Месси сделал заявление о своем будущем в сборной Аргентины. | soccernews.ru

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