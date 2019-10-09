Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

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Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выделил двух тренеров, которых он считает лучшими в своей карьере.

"Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике максимально близки к этому определению", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год и выиграл с командой 14 трофеев.

Энрике тренировал "блауграну" с 2014 по 2017 год, завоевав 9 титулов.

Не пропустите: Месси рассказал о своём отношении к сравнениям с богом. | http://soccernews.ru
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