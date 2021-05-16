Месси назвал "Манчестер Сити" свои требования по зарплате

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси сообщил "Манчестер Сити", что он хочет получать зарплату в размере 29 миллионов евро в год после уплаты налогов, сообщает The Sun.

По сведениям источника, если требования футболиста будут удовлетворены, то он может подписать с английским клубом контракт на один год. При этом приоритетом для Месси остается "Барселона". Форвард сначала хочет выслушать окончательное предложение каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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