Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим



Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что бразилец Роналдо является лучшим нападающим, которого он когда-либо видел.

"Роналдо - лучший нападающий, которого я видел", - приводит слова Месси TyC.

Роналдо за свою карьеру выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". 2-кратный чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка Америки, 2-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Кубков и Кубка УЕФА.

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