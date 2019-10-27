Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим

1 Теги барселоналионель мессироналдо

Месси назвал нападающего, которого он считает лучшим
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что бразилец Роналдо является лучшим нападающим, которого он когда-либо видел.

"Роналдо - лучший нападающий, которого я видел", - приводит слова Месси TyC.

Роналдо за свою карьеру выступал за "Крузейро", ПСВ, "Барселону", "Интер", "Реал", "Милан" и "Коринтианс". 2-кратный чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка Америки, 2-кратный чемпион Испании, обладатель Кубка Кубков и Кубка УЕФА.

Не пропустите: Месси рассказал, что мешает ему перейти в аргентинский клуб. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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крoш
крoш

Месси лучше, патамучта у него есть лазерные канхвэтки, которые автоматически направляют его левую ногу и парализуют движения вратаря. Об этом знаю только я!

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