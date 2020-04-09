Месси назвал одноклубника, которым восторгался

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Месси назвал одноклубника, которым восторгался

Форвард "Барселоны" Лионель Месси, рассказал, кого из новичков больше всего уважал в команде в 2007 году.

Напомним, в 2007-м в игроком каталонцев стал французский нападающий Тьерри Анри, который перешел из "Арсенала".

"В первый день, когда Анри вошел в раздевалку, я не мог даже в глаза ему посмотреть. Я знал о его успехах в Англии.

Он был уже состоявшимся футболистом, внезапно мы оказались в одной команде. И я с таким восхищением смотрел на него. Мне очень нравилась легкость, с которой он реализовывал моменты", - передает слова Месси L’Equipe.

Напомним, Анри играл в "Барселоне" с 2007 по 2010 год.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Да, Анри тогда был машиной по забиванию голов!

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