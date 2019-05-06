Месси назвал позиции, которые нужно усилить "Барселоне"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси объявил руководству каталонского клуба свои пожелания по комплектации команды на следующий сезон.
Как сообщает испанская пресса, звёздный аргентинец считает необходимым покупку нового вратаря, центрального защитника и форварда.
По мнению Месси, "сине-гранатовым" стоит обратить внимание на кандидатуры Андре Онаны, Маттейса де Лигта (оба - "Аякс"), Луки Йовича ("Айнтрахт") и Ирвинга Лосано (ПСВ).
Стоит отметить, что "Барселона" уже подписала хавбека "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|36
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|74
|3
|Реал Мадрид
|36
|68
|4
|Хетафе
|36
|58
|5
|Валенсия
|36
|55
|6
|Севилья
|36
|55
|7
|Атлетик Бильбао
|36
|50
|8
|Реал Сосьедад
|36
|47
|9
|Эспаньол
|36
|47
|10
|Алавес
|36
|47
|11
|Эйбар
|36
|46
|12
|Леганес
|36
|45
|13
|Бетис
|36
|44
|14
|Сельта Виго
|36
|40
|15
|Вильярреал
|36
|40
|16
|Леванте
|36
|40
|17
|Реал Вальядолид
|36
|38
|18
|Жирона
|36
|37
|19
|Райо Вальекано
|36
|31
|20
|Уэска
|36
|30