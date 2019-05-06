Месси назвал позиции, которые нужно усилить "Барселоне"

Теги барселоналионель мессиандре онанаматтейс де лигтлука йовичирвинг лосано

Месси назвал позиции, которые нужно усилить "Барселоне"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси объявил руководству каталонского клуба свои пожелания по комплектации команды на следующий сезон.

Как сообщает испанская пресса, звёздный аргентинец считает необходимым покупку нового вратаря, центрального защитника и форварда.

По мнению Месси, "сине-гранатовым" стоит обратить внимание на кандидатуры Андре Онаны, Маттейса де Лигта (оба - "Аякс"), Луки Йовича ("Айнтрахт") и Ирвинга Лосано (ПСВ).

Стоит отметить, что "Барселона" уже подписала хавбека "Аякса" Френки де Йонга за 75 миллионов евро.

Не пропустите: Президент "Барселоны": "Я бы не дал "Золотой мяч" Месси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 мая

Главные новости дня: 5 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 36 83
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 36 74
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 36 68
4 Хетафе Хетафе 36 58
5 Валенсия Валенсия 36 55
6 Севилья Севилья 36 55
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 36 50
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 36 47
9 Эспаньол Эспаньол 36 47
10 Алавес Алавес 36 47
11 Эйбар Эйбар 36 46
12 Леганес Леганес 36 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Сельта Виго Сельта Виго 36 40
15 Вильярреал Вильярреал 36 40
16 Леванте Леванте 36 40
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 36 38
18 Жирона Жирона 36 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 36 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов