Месси назвал придурком игрока "Химнастика" во время товарищеского матча

Капитан "Барселоны" Лионель Месси нагрубил полузащитнику "Химнастика" Хавьеру Рибельесу в ходе контрольного матча между командами.

"Во время нашей стычки Месси сказал: "Перестань пинать меня, придурок", - цитирует Рибельеса Marca.

Напомним, что "Барса" обыграла "Химнастик" со счётом 3:1, аргентинец отыграл первый тайм, голами не отличался.

Месси хотел покинуть "блауграну" по окончании прошлого сезона, но руководство клуба отказало ему в одностороннем расторжении контракта.

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