Месси назвал Рамоса ублюдком

Теги барселонареал мадридлионель мессисерхио рамос

Месси назвал Рамоса ублюдком

В ходе ответного матча за Суперкубок Испании нападающий "Барселоны" Лионель Месси оскорбил защитника "Реала" Серхио Рамоса, сообщает Marca.

По сведениям издания, аргентинец назвал испанца ублюдком в ответ на провокацию, совершённую капитаном "сливочных".

Напомним, что Месси готовился исполнить штрафной удар, но Рамос не передал ему мяч, а бросил игровой снаряд над головой соперника.

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комментарии
венера

он и есть ублюдок самый настоящий, Месси прав!

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Конь

Это он по-инопланецки,чтобы судьишко не услышал.

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Пьянь

Так он не судье это говорил.

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