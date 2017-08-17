Месси назвал Рамоса ублюдком

В ходе ответного матча за Суперкубок Испании нападающий "Барселоны" Лионель Месси оскорбил защитника "Реала" Серхио Рамоса, сообщает Marca.

По сведениям издания, аргентинец назвал испанца ублюдком в ответ на провокацию, совершённую капитаном "сливочных".

Напомним, что Месси готовился исполнить штрафной удар, но Рамос не передал ему мяч, а бросил игровой снаряд над головой соперника.

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