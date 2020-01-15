Месси назвал самого трудного опекуна в карьере

Форвард "Барселоны" Лионель Месси назвал самого непростого опекуна, с которым он сталкивался на поле. Об этом сообщает DAZN.

"Меня не волнует персональная опека. Но странно, когда матч тяжелый и с тобой всегда кто-то есть. Это случается не так часто, но это странно.

Самый трудный опекун? Пабло Маффео, против него было тяжело", - сказал Месси.

Отметим, что 22-летний Маффео играет на правах аренды в "Жироне".

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