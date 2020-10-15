Месси назвал самую большую проблему общества

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением касательно некоторых социальных тем.

"Образование - основа всего. Для всех нуждающихся важно сохранить все основные услуги в условиях пандемии коронавируса - водоснабжение, электричество, - а также базовые продукты питания.

Неравенство - одна из самых больших проблем нашего общества, и мы должны сделать все, чтобы исправить это как можно быстрее", - приводит слова Месси La Garganta Poderosa.

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