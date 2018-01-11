Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны"

Теги барселоналионель мессисерхи роберто нелсон семеду

Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал самую проблемную позицию для своей команды.

Так, по сведениям испанской прессы, аргентинский форвард попросил руководство своего клуба летом следующего года заняться поисками нового игрока на правый фланг обороны. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" остался недоволен игрой новичка своей команды Нелсона Семеду на этой позиции, тогда как Серхи Роберто, освоивший новое для себя амплуа, должен быть задействован в центре поля - считает Месси.

Напомним, "Барселона" назвала цену на Деулофеу. | soccernews.ru

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