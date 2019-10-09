Месси назвал самую сильную команду, против которой играл

Капитан "Барселоны" Лионель Месси считает сборную Испании образца 2010 года сильнейшей командой, с которой ему доводилось сталкиваться в течение карьеры.

"Если говорить о лучшей команде, против которой я играл, то перед ЧМ-2010 мы встречались со сборной Испании. Эта команда меня удивила", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

Скорее всего, форвард имеет в виду товарищеский матч между сборными Аргентины и Испании, который состоялся 14 ноября 2009 года и завершился победой "Фурии Рохи" со счётом 2:1.

Что касается выступления на мундиале, то испанцы стали чемпионами мира, а аргентинцы вылетели на стадии 1/4 финала.

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