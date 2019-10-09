Месси назвал самый памятный матч в карьере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, какой матч ему наиболее запомнился за время выступлений на профессиональном уровне.

"Больше всего мне запомнился полуфинал Лиги Чемпионов сезона 2010/11 против "Реала", когда мы выиграли со счётом 2:0. Не знаю, был ли это мой лучший матч, но он точно был уникальным", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси в том матче оформил дубль, отличившись на 76-й и 87-й минутах.

К тому моменту "Реал" играл вдесятером после удаления Пепе, которое, как выяснилось позднее, стало следствием симуляции Дани Алвеса.

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