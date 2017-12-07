Месси назвал сборные, которые на данный момент выглядят сильнее Аргентины

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Месси назвал сборные, которые на данный момент выглядят сильнее АргентиныКапитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал команды, которые на данный момент выглядят сильнее "бело-голубых".

"У нас было тяжелое время в квалификации, но на это были свои причины. Однако это правда, что мы должны улучшить свою игру, если хотим выиграть Чемпионат Мира, который уже "не за горами". Сегодня есть команды, которые выглядят лучше нас - это Бразилия, Германия, Франция и Испания", - цитирует 30-летнего форварда France Football.

Напомним, Месси попросил "Барселону" отказаться от приобретения Коутиньо. | soccernews.ru

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