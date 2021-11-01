Месси назвал свою главную цель в составе ПСЖ

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Месси назвал свою главную цель в составе ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси рассказал о своих целях в составе французского клуба.

"Одной из главных причин моего перехода в ПСЖ является победа в Лиге чемпионов. Я буду стремиться выигрывать трофеи до моего последнего дня в футболе. У нас отличная команда, которая стремится к выиграть Лигу чемпионов. Поэтому я решил перейти сюда. ПСЖ давно стремится к победе и уже был близок к этому.

ПСЖ является одним из претедентов на трофей, но есть и другие команды. "Манчестер Сити", "Бавария", "Ливерпуль", "Атлетико", "Челси" также способны выиграть Лигу чемпионов. Этот турнир не всегда выигрывает сильнейшая команда, это зависит от многих обстоятельств. Все может случиться", – приводит слова Месси Diario Sport.

ПСЖ, набрав в трех матчах семь очков, лидирует в турнирной таблице группы А. Следующий матч парижане проведут 3 ноября на выезде с "РБ Лейпциг".

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Этот целеполагатель уже наметил себе должность спорт.дира в Барсе после завершения карьеры.Такого поклонения Золотому Тельцу не ожидали даже самые преданные ценители аргентинского низкокачественного картона.Мда...Вискас Эль Барса!

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

У гномика одна цель - всё развалить и смыться с эвриками в клюве!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ты прав!Ещё он собирается банкротить Барсу уже во второй раз!Невиданная наглость!Чубайс себе такого не позволял!А тут дома нету гнома!

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

У гномика одна цель - всё развалить и смыться с эвриками в клюве!

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