Месси назвал Вальверде свои предпочтения по составу на матч с "Челси"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси назвал главному тренеру своей команды Эрнесто Вальверде свои предпочтения по составу на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

В частности, как информирует Express, который ссылается на испанскую прессу, аргентинец пожелал, чтобы места травмированного Андреса Иньесты и не имеющего права играть за "сине-гранатовых" в турнире Филиппе Коутиньо заняли Денис Суарес и Усман Дембеле. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", первый позволит "Барсе" лучше контролировать мяч, а скорость второго может доставить серьезные проблемы "аристократам".

Напомним, Линекер объяснил, почему считает Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru