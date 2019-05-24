Месси назвал виновника поражения "Барселоны" от "Ливерпуля"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о поражении команды от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.
"Вылет из Лиги Чемпионов стал тяжелым ударом для всех. В следующем матче это особенно ощущалось. Мне говорили, что нашего тренера сильно критикуют, но он провел отличную работу с командой.
Я не думаю, что тренер виноват в поражении от "Ливерпуля". Виноваты мы, футболисты. Мы знали, что это может случиться снова, но так в итоге и произошло. Если бы это случилось однажды, но два раза подряд... Подобное просто недопустимо. Это что-то мистическое", - приводит слова Месси Diario Sport.
Не пропустите: Экс-защитник "Барселоны" назвал Месси техническим секретарём клуба. | http://soccernews.ru
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