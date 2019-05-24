Месси назвал виновника поражения "Барселоны" от "Ливерпуля"

1 Теги барселоналиверпульлионель месси

Месси назвал виновника поражения "Барселоны" от "Ливерпуля"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о поражении команды от "Ливерпуля" (0:4) в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Вылет из Лиги Чемпионов стал тяжелым ударом для всех. В следующем матче это особенно ощущалось. Мне говорили, что нашего тренера сильно критикуют, но он провел отличную работу с командой.

Я не думаю, что тренер виноват в поражении от "Ливерпуля". Виноваты мы, футболисты. Мы знали, что это может случиться снова, но так в итоге и произошло. Если бы это случилось однажды, но два раза подряд... Подобное просто недопустимо. Это что-то мистическое", - приводит слова Месси Diario Sport.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

А кто в этом виноват?Я сам в шоке был,после вылета Ювентуса и Сити ну дорога открыта,нет надо после 3-0 всрать 4-0,тут вира тренера,вообще не поставил ничего и не иоры в атаке,ни в обороне,засчет чего он хотел на Энфилде сыграть,Ливерпуль там не одного матча в сезоне не проиграл!

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