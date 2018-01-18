Месси назвал виновного в поражении от "Эспаньола"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси крайне разочарован действиями своих одноклубников в матче 1/4 Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1).

Напомним, что это первое поражение каталонцев в сезоне.

По сообщению Express, после этой встречи лидер "Барселоны" обвинил полузащитника Алейша Видаля в том, что тот не сделал ничего полезного. | soccernews.ru