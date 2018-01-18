Месси назвал виновного в поражении от "Эспаньола"

Теги барселоналионель месси

Месси назвал виновного в поражении от "Эспаньола"Нападающий "Барселоны" Лионель Месси крайне разочарован действиями своих одноклубников в матче 1/4 Кубка Испании против "Эспаньола" (0:1).

Напомним, что это первое поражение каталонцев в сезоне.

По сообщению Express, после этой встречи лидер "Барселоны" обвинил полузащитника Алейша Видаля в том, что тот не сделал ничего полезного. | soccernews.ru

 

комментарии
РМ

мессидрочеры повылазили из кустов, надрочились???

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Кон

пхахах, админ-малолетка утку вкинул, а глоры реала сразу клюнули с пеной у пасти!!)) p.s. всем кто звиздит за поражение от реала в суперкубке... а с каких пор один турнир, влияет на статистику в другом турнире???

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Просто человек

Люди это к Ла Лиге не относится Барса остается единственной командой не проигравшей ни 1 матча

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Коля

сельте проиграли блять

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Бакыт

Ох нихера вы похоже тупые или вы глоры Реала и ищите причину обвинить Месси?Сразу же видно,что это Админ утку пустил,чтобы такие как вы дауны верили в эту чепуху!

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Нацист

"Напомним, что это первое поражение каталонцев в сезоне." - а как же два поражения подряд от Реала в Суперкубке Испании

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Иван

идиот,твой Среал отсасывает почти у каждого встречного

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аноном

ЭТО НЕ ОТНОСИЛОСЬ К СЕЗОНУ ЕСЛИ ЧТО

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Kaiser

С каких пор Суперкубок не относится к сезону?

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Иван

Это не суперкубок,а предсезонка!!!!!!

РМ

ска сам не забил пендаль, а винит Видаля. Красаучег

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ваня

месси сам виноват надо было видалю пенальти бить

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