Месси не будет обмениваться футболками с игроками "Реала"

Теги лионель мессибарселонареал мадрид

Месси не будет обмениваться футболками с игроками "Реала"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не будет обмениваться футболками с игроками мадридского "Реала" после очного матча их команд в ближайшую субботу.

Однако, как информирует Marca, такое решение аргентинца связано не с враждой, которая существует между двумя клубами, а с тем, что он пообещал отдать элемент своей игровой амуниции одному из своих фанатов, имя которого будет определено случайно из числа его подписчиков в социальных сетях.

Напомним, Роналду вплотную приблизился к Месси по количеству выигранных трофеев. | soccernews.ru

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