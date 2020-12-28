Месси не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты "Барселоны"

Теги барселоналионель месси

Месси не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси дал понять, что претендентам на пост президента каталонского клуба не стоит ждать от него публичной поддержки.

"Я предпочитаю не ассоциировать себя ни с кем, потому что если уже говорят, что я управляю клубом, то представьте, что будет, если я скажу, кого хочу видеть президентом. Я просто надеюсь, что лучший кандидат сможет изменить ситуацию в клубе, несмотря на все проблемы. Надеюсь, победитель выборов преуспеет и вернёт "Барсу" на вершину", - цитирует звёздного аргентинца Mundo Deportivo.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх.

Выборы президента "блауграны" пройдут 24 января. 27 октября данный пост покинул Жозеп Бартомеу. Временно руководит каталонским клубом Карлес Тускетс.

Не пропустите: Месси рассказал, кем видит себя после завершения карьеры. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера Алабы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов