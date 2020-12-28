Месси не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси дал понять, что претендентам на пост президента каталонского клуба не стоит ждать от него публичной поддержки.

"Я предпочитаю не ассоциировать себя ни с кем, потому что если уже говорят, что я управляю клубом, то представьте, что будет, если я скажу, кого хочу видеть президентом. Я просто надеюсь, что лучший кандидат сможет изменить ситуацию в клубе, несмотря на все проблемы. Надеюсь, победитель выборов преуспеет и вернёт "Барсу" на вершину", - цитирует звёздного аргентинца Mundo Deportivo.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе". В текущем сезоне он забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 18 играх.

Выборы президента "блауграны" пройдут 24 января. 27 октября данный пост покинул Жозеп Бартомеу. Временно руководит каталонским клубом Карлес Тускетс.

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