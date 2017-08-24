Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной" и следующим летом переберется в АПЛ

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Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной" и следующим летом переберется в АПЛВедущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не будет продлевать контракт со своим клубом, информирует The Sun.

По сведениям издания, следующим летом аргентинец планирует в качестве свободного агента перейти в "Манчестер Сити". Отец футболиста уже контактировал с представителями "горожан" относительно такого развития событий.

Напомним, Паулиньо намерен вернуть "Золотой мяч" Месси. | soccernews.ru

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