Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной" и следующим летом переберется в АПЛ

Ведущий форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не будет продлевать контракт со своим клубом, информирует The Sun.

По сведениям издания, следующим летом аргентинец планирует в качестве свободного агента перейти в "Манчестер Сити". Отец футболиста уже контактировал с представителями "горожан" относительно такого развития событий.

Напомним, Паулиньо намерен вернуть "Золотой мяч" Месси. | soccernews.ru