Месси не будет участвовать в матче с Марокко

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не будет участвовать в матче 2-го тура отборочного этапа Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба команды.

По данным источника, Месси чувствует дискомфорт в области паха. Также защитить цвета Аргентины в это матче не сможет Гонсало Мартинес.

Напомним, вчера, 22 марта сборная Аргентины проиграла Венесуэле (1:3). Эта игра стала первой в составе национальной команды для Месси с чемпионата мира - 2018.

Встреча Аргентина - Марокко состоится 26 марта. Начало - в 22:00 (мск).

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