Месси: "Не думаю, что выиграю "Золотой мяч" в этом году"

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Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча" за 2021-й календарный год.

"Если честно, я не думаю, что выиграю "Золотой мяч" в этом году. В любом случае моя самая большая награда - это победа со сборной Аргентины в Кубке Америки. Получить ещё один "Золотой мяч" было бы безумием. Но ничего страшного, если этого не произойдёт. Я уже достиг одной из самых главных своих целей, и очень этому рад. А дальше пусть случится то, что должно случиться", - приводит слова 34-летнего футболиста Sport.es.

В текущем году Месси выиграл Кубок Испании с "Барселоной" и Кубок Америки со сборной Аргентины. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром континентального первенства и Ла Лиги.

Ранее появился инсайд, что нападающий ПСЖ возьмёт ЗМ, опередив в голосовании Роберта Левандовски на 14 баллов.

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