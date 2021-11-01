Месси: "Не думаю, что выиграю "Золотой мяч" в этом году"

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Месси: "Не думаю, что выиграю "Золотой мяч" в этом году"

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился ожиданиями от церемонии вручения "Золотого мяча" за 2021-й календарный год.

"Если честно, я не думаю, что выиграю "Золотой мяч" в этом году. В любом случае моя самая большая награда - это победа со сборной Аргентины в Кубке Америки. Получить ещё один "Золотой мяч" было бы безумием. Но ничего страшного, если этого не произойдёт. Я уже достиг одной из самых главных своих целей, и очень этому рад. А дальше пусть случится то, что должно случиться", - приводит слова 34-летнего футболиста Sport.es.

В текущем году Месси выиграл Кубок Испании с "Барселоной" и Кубок Америки со сборной Аргентины. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром континентального первенства и Ла Лиги.

Ранее появился инсайд, что нападающий ПСЖ возьмёт ЗМ, опередив в голосовании Роберта Левандовски на 14 баллов.

Не пропустите: Месси: "Никто не просил меня играть за "Барселону" бесплатно". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Гномику только дырку от бублика.

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Гномику только дырку от бублика.

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lesnovsky
lesnovsky

Скромность это удел настоящих Королей... Именно по этой, а также по многим другим причинам у Месси будет больше ЗМ и ЗБ, чем у гелевой прошмандовки... 7-й ЗМ уже в руках у Месси... Об этом знают даже те, кто пишет обратное... Хе-хе-хе...

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже умственно недоразвитый второгодник! ))))))))))))))

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andi
андрей

Отдыхай короткий.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Левандовски - победитель . Это уже решённый вопрос .

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