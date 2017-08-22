Месси не готов продлить контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что каталонский клуб должен в срочном порядке поменять вектор развития команды.

Источник отмечает, что аргентинец даже раздумывает над уходом из клуба, если ситуация не изменится.

Сам Месси уже заявил, что не торопится продлевать контракт. Для него важно узнать о том, как именно будет развиваться команда.

Действующий контракт 30-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца сезона-2017/18.

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