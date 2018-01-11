Месси не хочет видеть Дибалу в "Реале"

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Месси не хочет видеть Дибалу в "Реале"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси не хочет видеть форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу игроком мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, 30-летний аргентинец уже связывался со своим более молодым соотечественником из "старой сеньоры", дабы посоветовать ему сделать выбор в пользу английской Премьер-Лиги перед "сливочными" в случае его возможного ухода из стана чемпиона Италии.

Напомним, Месси назвал самую проблемную позицию "Барселоны". | soccernews.ru

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