Месси: "Не хочу даже размышлять о смерти"

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Месси: "Не хочу даже размышлять о смерти"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси ответил на вопрос о своей смерти.

"Я не думаю о смерти и не хочу даже размышлять на эту тему.

О том, что умер Марадона, мне сообщил отец. Я был дома и следил за новостями по телевизору. Никто не мог поверить в случившееся. Это казалось просто безумием", - цитирует звёздного аргентинца La Sexta.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

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