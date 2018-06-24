Месси: "Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не теряет надежд на выигрыш Чемпионата Мира.

"Я всегда мечтал поднять над головой трофей Чемпионата Мира. Когда я просто думаю об этом моменте, у меня идут мурашки по коже. Это сделало бы счастливыми миллионы аргентинцев. Поэтому мы не можем отказаться от мечты.

Я выиграл все самые значительные турниры, но по-прежнему амбициозен. Не хотелось бы уходить из сборной, не выиграв Чемпионат Мира" - приводит слова Месси Daily Mail.

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