Месси не может забить гол со штрафных с июля 2019 года

Капитан "Барселоны" Лионель Месси долгое время не может забить гол со стандартных положений. Об этом сообщает OptaJose.

В матче 10-го тура Примеры с "Атлетико" форвард в очередной раз не смог оформить взятие ворот со штрафного.

В последний раз Месси забил гол со стандарта в июле 2019 года.

33-летний футболист сыграл за "Барселону" 742 официальных матча и 58 товарищеских. В официальных матчах он забил 640 голов и отдал 282 результативные передачи. При Месси каталонцы одержали 561 победу при 149 ничьих и 89 поражениях.

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