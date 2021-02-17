Месси не нанес ни одного удара с игры в матче с ПСЖ

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сумел нанести ни одного удара с игры в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (1:4).

Месси пробил только с пенальти, который он реализовал в первом тайме, и со штрафного во второй половине встречи.

Месси открыл счет на 28-й минуте, но затем счет сравнял Килиан Мбаппе. Во втором тайме Мбаппе отличился еще дважды, а также гол забил Мойсе Кин.

Не пропустите: Неймар высмеял пенальти "Барселоны" в матче с ПСЖ. | http://soccernews.ru