Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ

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Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖФорвард "Барселоны" Лионель Месси устал от слухов про возможный переход в ПСЖ. По информации Marca, аргентинец примет окончательное решение о своем будущем летом, после истечения срока контракта с каталонцами.

33-летнему футболисту постоянно попадается информация о словах игроков и представителей парижан о нем. Последним был хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария, назвавший вероятность появления его соотечественника в клубе высокой.

Напомним, что Месси находится в системе "Барселоны" с 13 лет.
Летом 2020 года он собирался покинуть клуб, но так и не сделал этого. Главными претендентами на форварда являются ПСЖ и "Манчестер Сити".

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