Месси не нравятся сплетни о его переходе в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Лионель Месси устал от слухов про возможный переход в ПСЖ. По информации Marca, аргентинец примет окончательное решение о своем будущем летом, после истечения срока контракта с каталонцами.

33-летнему футболисту постоянно попадается информация о словах игроков и представителей парижан о нем. Последним был хавбек ПСЖ Анхель Ди Мария, назвавший вероятность появления его соотечественника в клубе высокой.