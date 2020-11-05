Месси не передумал уходить из "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему хочет покинуть клуб, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям издания, футболист не передумал об уходе, несмотря на то, что Жозеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента "Барселоны".

Напомним, что Месси хотел уйти из "Барселоны" в летне-осеннее трансферное окно, но Бартомеу отказался отпускать форварда, потребовав полную выплату отступных в размере 700 миллионов евро.

Контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года, поэтому следующим летом он может покинуть клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Сити", ПСЖ и "Интер".

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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