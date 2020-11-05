Месси не передумал уходить из "Барселоны"

Теги лионель мессибарселонатрансферы

Месси не передумал уходить из "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси по-прежнему хочет покинуть клуб, сообщает Deportes Cuatro.

По сведениям издания, футболист не передумал об уходе, несмотря на то, что Жозеп Бартомеу ушел в отставку с поста президента "Барселоны".

Напомним, что Месси хотел уйти из "Барселоны" в летне-осеннее трансферное окно, но Бартомеу отказался отпускать форварда, потребовав полную выплату отступных в размере 700 миллионов евро.

Контракт Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года, поэтому следующим летом он может покинуть клуб бесплатно. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Сити", ПСЖ и "Интер".

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Манчестер Сити" девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. 

Не пропустите: Месси обратился к Марадоне, который перенес операцию на мозге. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аршавин оценил вероятность назначения Почеттино в "Зенит"

Аршавин оценил вероятность назначения Почеттино в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов