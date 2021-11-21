Месси не планирует возвращаться в "Барселону"

2 Теги лионель мессипсжбарселона

Месси не планирует возвращаться в "Барселону"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не намерен возвращаться в "Барселону" в качестве футболиста, сообщает издание Sport.

По информации источника, Месси не рассматривает вариант с возвращением в стан сине-гранатовых в качестве игрока.

Аргентинец намерен остаться в ПСЖ, несмотря на трудную адаптацию,так как надеется выиграть Лигу чемпионов и в хорошей форме подойти к ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий забил 1 гол за 6 матчей.

Также не пропустите: "Реал" хочет продлить контракт с Асенсио. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Зачем он там? Там своих старпёров навалом!

Ответить
gffggh4

Если еще не знаешь на что сегодня ставить, могу посоветовать добротный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Да прогнозы платные, но поверь оно того стоит... Если что, я сними работаю с 2015 года так что можешь не боятся, все 10 раз проверено не обман!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна

Зарема встречалась с Ваноли вместо Федуна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов