Месси не планирует возвращаться в "Барселону"

Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не намерен возвращаться в "Барселону" в качестве футболиста, сообщает издание Sport.

По информации источника, Месси не рассматривает вариант с возвращением в стан сине-гранатовых в качестве игрока.

Аргентинец намерен остаться в ПСЖ, несмотря на трудную адаптацию,так как надеется выиграть Лигу чемпионов и в хорошей форме подойти к ЧМ-2022.

В нынешнем сезоне Лиги 1 нападающий забил 1 гол за 6 матчей.

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